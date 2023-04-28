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ارتفاع استخدام خدمة «تقرير حادث بسيط» الذكية بنسبة %22

ارتفاع استخدام خدمة «تقرير حادث بسيط» الذكية بنسبة %22
29 ابريل 2023 02:34

دبي (الاتحاد)

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شهدت خدمة «تقرير حادث بسيط» الخاصة بالإبلاغ عن الحوادث البسيطة في تطبيق شرطة دبي الذكي، ارتفاعاً في استخدامها من قبل المتعاملين، بنسبة 22% للعام الماضي مقارنة بالعام 2021. وتتيح هذه الخدمة للجمهور الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة من خلال خطوات أكثر سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه لمركز شرطة، وبالتالي تقليل الوقت والجهد.
وقالت شرطة دبي، إن الخدمة تتيح لكافة الجمهور في إمارة دبي، الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، التي لم ينجم عنها إصابات، عبر الدخول على الصفحة الرئيسية في تطبيق شرطة دبي، واختيار خدمة «تقرير حادث بسيط»، ضمن الخدمات المرورية، واستكمال كافة الخانات المطلوبة، وتصوير أضرار المركبات المتضررة في الحادث، ومن ثم إرسالها ليقوم المعنيون في شرطة دبي بالتدقيق على البيانات والصور، ثم إرسال التقرير للمتسببين بالحادث على البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، دون الحاجة لزيارة مركز الشرطة.
وأضافت أن الخدمة تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص المستفيدين منها عبر تطبيقات شرطة دبي الذكية سنوياً بنسب متفاوتة، مؤكدة حرصها على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات ذكية مطورة ومتوفرة عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، دعماً لتوجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن، بما يواكب توجهات حكومة دبي الذكية، ويرفع جودة الحياة في الإمارة.
ودعت شرطة دبي الجمهور للاستفادة من هذه الخدمة التي تختصر الوقت والجهد وتقلل من الازدحام في الطرق، وبالتالي تفادي عرقلة حركة السير، خاصة أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث بسيطة، ونوهت بضرورة تحريك المركبات إلى جانب الطريق، وعدم الوقوف في مكان الحادث، وقيام أحد الطرفين المتضررين بإنجاز المعاملة عبر التطبيق الذكي.
ولفتت إلى أن شرطة دبي تسعى لتقديم أفضل الخدمات الذكية للسائقين على الطرقات، بحيث وفرت الخدمة على تطبيق شرطة دبي الذكية على نظامي ANDRIOD وال IOS.
من جانبهم، أعرب عدد من المستفيدين من خدمة «تقرير حادث بسيط»، عن سعادتهم بخدمات شرطة دبي الذكية عبر التطبيق عامة، وهذه الخدمة بشكل خاص، والتي اختصرت عليهم الوقت لبضع دقائق فقط، ووفرت عليهم عناء الذهاب لمركز الشرطة، مؤكدين سهولة استخدام التطبيق والوصول للخدمات بوضوح ويسر.

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شرطة دبي
الحوادث المرورية
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