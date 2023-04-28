«الداخلية» تحدد كيفية التعامل مع الحالات الطارئة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حددت وزارة الداخلية كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك من خلال استعراضها لأرقام مهمة، موضحة أنه في حالة الطوارئ، يمكن الاتصال بالأرقام التالية من أي مكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الأرقام التالية وهي: 999 للاتصال بالشرطة، 998 للاتصال بالإسعاف، 997 للاتصال بالدفاع المدني.

وقالت إنه عند وقوع الحوادث المرورية، فعلى الفرد الاتصال بالشرطة على رقم الطوارئ المجاني 999، من أي مكان في دولة الإمارات، والقيام بالإبلاغ عن الحادث ومكان وقوعه، منوهة إلى أنه يجب اتباع تعليمات الشرطة إذا كانت هناك أي إصابات تتطلب إرسال سيارة إسعاف.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حادث مهما كان بسيطاً، مشيرة إلى أنه يتعين القيام بتحريك السيارة إلى جانب الطريق، قدر المستطاع، في حال الحوادث المرورية الخفيفة، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السير.

أما عند اندلاع الحرائق، فأوضحت أنه يجب الاتصال برقم الطوارئ المجاني (997) من أي مكان في الإمارات، واتباع التعليمات، والقيام بإخلاء المكان فوراً، والتوجه نحو أقرب مخرج طوارئ والاتجاه نحو المخارج بهدوء ولا تندفع، وعدم البقاء لجمع الاحتياجات تحت أي ظرف من الظروف قدر المستطاع، والقيام بإغلاق الأبواب عند الخروج حتى لا يمتد الحريق إلى منطقة أوسع، وعدم استخدام المصعد عند الخروج، والمحاولة قدر المستطاع إخماد الحريق بمساعدة الطفايات المتوفرة من دون المجازفة بالحياة، وحياة الآخرين. وعدم العودة إلى المبنى إلا بعد إعلان الشرطة، أو الدفاع المدني بزوال الخطر.