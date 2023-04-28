3900 مستفيد من محاضرات الدفاع المدني بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين خلال رمضان 7 زيارات ميدانية لمختلف مناطق الإمارة، تضمنت تنظيم محاضرات توعوية حول كيفية استخدام الطفايات اليدوية ومكافحة الحرائق وطرق الوقاية من الحوادث، استفاد منها أكثر من 3900 شخص.

وأكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أهمية توعية أفراد المجتمع بخطورة الحرائق ومسبباتها، والتأكيد على وضع الطفايات اليدوية في جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية، مؤكداً إن الهدف من محاضرات التوعية هو تقديم الإرشادات الوقائية الضرورية والنصائح الهامة لحماية الجمهور من حوادث الحرائق.

وأضاف إن تنظيم المحاضرات يأتي بالتعاون مع شركة «ستي سيف» وحرصاً من الإدارة على توعية جميع شرائح المجتمع، بأهم متطلبات السلامة وكيفية التصرف في حال وقوع الحوادث والحرائق، لافتاً إلى إن هذه المحاضرات تسهم في زيادة وعي الأفراد، وتقلل من نسبة وقوع الحوادث اليومية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية الهامة، والخطوات الواجب إتباعها عند حالات الطوارئ أو سماع جرس الإخلاء.

وأشار إلى إنه تم تسليط الضوء على الأجهزة المستخدمة في الكشف عن الحريق وأهمية الاستجابة السريعة للمكافحة الأولية للحريق التي من شأنها أن تقلل من أضراره، وكذلك تم تعريف الأفراد بلغات مختلفة، بأنواع الطفايات اليدوية للحريق مثل طفاية الماء المضغوط وثاني أكسيد الكربون وطفاية الرغوة، بالإضافة إلى بطانية الحريق، ودورها في مكافحة الحريق في المنزل والحد من انتشاره.

وقال العقيد الدكتور سالم بن حمضه، أن المحاضرات تضمنت أيضاً على توعوية وتعريف المشاركين بالقواعد والأسس المتبعة لمكافحة الحرائق والوقاية المبكرة من خطورتها ومحاصرتها، والتقليل من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها، كما تم تدريبهم على كيفية استخدام الطفايات اليدوية في إخماد النيران.

وثمن مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين تفاعل أفراد المجتمع مع المحاضرات التدريبية، وتأكيدهم على أهمية استمرار مثل هذه المحاضرات التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.