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رئيس الدولة: الإمارات ستواصل تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء

رئيس الدولة: الإمارات ستواصل تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء
28 ابريل 2023 23:15

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، إن الإمارات ستواصل بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء.
وكتب سموه، على موقع تويتر "أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ "ديموس" وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
قطاع الفضاء
سلطان النيادي
المستكشف راشد
المريخ
القمر
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