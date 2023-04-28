«ياس في المدارس» يدشن دورته الرابعة عشرة

أبوظبي (الاتحاد)

فتح برنامج شركة ياس في المدارس باب المشاركة في فعاليات دورته الرابعة عشرة أمام طلاب مدارس الدولة، من خلال منصته الرقمية، فيما تستعد الفرق والطلاب للمشاركة في النهائيات الوطنية لعام 2023 التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في يونيو المقبل. ويواصل البرنامج تعريف الطلاب بأسس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات ضمن مشاريع تطبيقية تعتمد على شعبية رياضة الفورمولا1، ويعمل خلالها الطلاب من عمر ستة أعوام فما فوق على تصميم سيارة فورمولا1 مصغرة وتطوير فريق مصغر يتمتع بهوية مميزة، وتجاوز عدد المشاركين في الموسم الدراسي الحالي 21 ألف طالب.