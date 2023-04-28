محمد بن راشد: العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، أن "العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم".

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، "بعد 3 سنوات من التدريب المكثف.. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي "أول إماراتي.. أول عربي.. أول مسلم.. يسير في الفضاء الخارجي.. فخورين بذلك".

وأوضح سموه "يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية.. العرب قادرون.. العرب قادمون.. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم.. والاستثمار في الشباب.. والابتعاد عن الخلافات".