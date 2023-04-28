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زيادة معدل التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي للعام الأكاديمي الحالي

طالبات في إحدى الجامعات في دبي
28 ابريل 2023 20:29

دبي (الاتحاد)
سجَّلت مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 8 في المئة العام الأكاديمي الحالي 2022 - 2023، وذلك بحسب تقرير حول بيانات قطاع التعليم العالي الدولي في دبي، والذي أشار إلى احتضان الإمارة 30 مؤسسة تعليم عالٍ دولية تجتذب أكثر من 30 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 169 جنسية وثقافة، ويستفيدون من 618 برنامجاً أكاديمياً في مختلف التخصصات، يأتي ذلك تأكيداً لمكانة دبي كوجهة إقليمية ودولية مفضلة للتعليم والتعلُّم في قطاع التعليم الجامعي، وتعزيزاً لثقة الجامعات الدولية بجودة الخيارات التعليمية المتنوعة في الإمارة.
وقال الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تشير هذه البيانات التي يتضمنها تقرير أبرز بيانات التعليم العالي في دبي 2022 - 2023 عن الطلبة وعن مؤسسات التعليم العالي وأعضاء الهيئة التدريسية، إلى مدى نمو وتنوع الفرص التعليمية لهذا القطاع الحيوي في دبي، ويبرهن على أن هذا القطاع يمضي بخطى متسارعة تواكب مكانة دبي كوجهة دولية جاذبة للتعليم والتعلم، كما أن استقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي لأعداد متزايدة من الطلبة محلياً ودولياً والذين اختاروا دبي خصيصاً من أجل الدراسة يعكس جودة التعليم التي يتميز بها هذا القطاع، والتزام مؤسسات التعليم العالي في دبي بعناصر الابتكار والبحوث. نحن نقدر مساهمات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل دبي وجهة دولية للدراسة الجامعية بمعايير عالمية، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية من أجل المزيد من الارتقاء والنمو بقطاع التعليم العالي في دبي».
وأبرز التقرير تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلُّم، لافتاً إلى زيادة أعداد الطلبة الدوليين الذين حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة بنسبة بلغت 12% العام الدراسي الحالي مقارنة بالعام الأكاديمي الماضي 2021 - 2022.
واستقطب تخصص «إدارة الأعمال» النسبة الأكبر من الطلبة الدوليين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي بواقع 54%، يليه تخصص «الهندسة» الذي يستقبل 14% من الطلبة الدوليين الدارسين في هذه المؤسسات، ثم تخصص نظم المعلومات بنسبة 8%.
وبحسب التقرير، ينخرط حوالي 60% من الطلبة الدراسين بمؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي بدرجة البكالوريوس، و30% بدرجة الماجستير، و7% بالبرنامج التأسيسي، و2% بدرجة الدكتوراه.
ويتتبع التقرير مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية التي انطلقت العام الدراسي الماضي، وتتضمن إطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بالتحديثات كافة حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.
وتشير البيانات إلى أن 78% من الطلبة يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي الدولية بنظام الدوام الكامل، فيما تم تسجيل زيادة بنسبة 21% في عدد البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الدولية منذ العام الأكاديمي 2018- 2019. كما تشير البيانات إلى أن عدد الخريجين في مؤسسات التعليم العالي الدولية العام الأكاديمي 2021 - 2022 بلغ 6992 طالباً، فيما التحق 81% من الخريجين بوظائف أو ببرامج الدراسات العليا خلال سنتين من تخرجهم، والتحق 69% من الخريجين بوظائف داخل الدولة، وبلغ عدد الطلاب أصحاب الهمم 303 طلاب وطالبات، حيث اختار 30% من الطلبة أصحاب الهمم الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الدولية تخصص إدارة الأعمال.

 

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