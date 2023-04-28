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فيديو.. منصور بن زايد يشهد المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة

منصور بن زايد يشهد المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة
28 ابريل 2023 20:15

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
وقد عزف السلام الوطني الإماراتي قبل انطلاقة نهائي أغلى الكؤوس.

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  • يخوض فريق العين المباراة أمام الشارقة. يطمح الشارقة في الحفاظ على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي 2022/2023.
    يدخل الشارقة المباراة طامحا بالتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه، والفوز بلقب ثان خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بكأس السوبر على حساب العين في فبراير الماضي.
    في حين يأمل العين التتويج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه، متسلحا بقوته في مسابقة الدوري ومنافسته لشباب الأهلي على الصدارة بفارق 3 نقاط قبل ختام الموسم بجولتين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
كرة القدم
المباراة النهائية
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