فيديو.. منصور بن زايد يشهد المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة

يخوض فريق العين المباراة أمام الشارقة. يطمح الشارقة في الحفاظ على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي 2022/2023.

يدخل الشارقة المباراة طامحا بالتتويج بالكأس العاشرة في تاريخه، والفوز بلقب ثان خلال الموسم الجاري، بعد تتويجه بكأس السوبر على حساب العين في فبراير الماضي.

في حين يأمل العين التتويج بالكأس للمرة الثامنة في تاريخه، متسلحا بقوته في مسابقة الدوري ومنافسته لشباب الأهلي على الصدارة بفارق 3 نقاط قبل ختام الموسم بجولتين.