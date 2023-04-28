الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً خاصة غرباً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س و الخليج العربي خفيف الموج.. فيما يحدث المد الأول عند الساعه 23:14 والمد الثاني عند الساعة 07:58 و الجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 02:25 .

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 18:19 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 10:44والجزر الثاني عند الساعة 00:37.