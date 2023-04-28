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معرض إثراء للتوظيف يوفر 1500 وظيفة للإماراتيين

الفرص الوظيفية في القطاع المالي والمصرفي
28 ابريل 2023 17:30

أعلن معهد الإمارات المالي، وبالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي، عن تنظيم معرض «إثراء الأول للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي يفتتح يوم الإثنين المقبل في الفترة بين 1 - 18 مايو، بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية، وبمشاركة 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويسعى معرض التوظيف إلى توفير 1500 وظيفة، 700 منها في قطاع المصارف، و300 بالقطاع التأميني، و 500 في قطاع الصرافة، وحوالي 50 في شركات التمويل، وذلك من خلال تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات. كما تقام على هامش المعرض ورش عمل بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أيام الإثنين والأربعاء، بالإضافة إلى تخصيص جناح لتقديم الإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل طوال فترة المعرض.

وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «يسرنا الإعلان عن تنظيم معرض»إثراء«الأول للتوظيف، الذي يمثل منصة مثالية لربط المرشحين بالشركات الموظِفة، والذي يأتي تنفيذا لخطة المعهد الاستراتيجية بدعم أجندة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، ودعم وإعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل».
وأضافت: «يعمل المعهد بجد ويكرس كافة طاقاته لتنفيذ خطط جذب وإعداد الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ودمجهم ضمنه، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الإمارات، تحقيقا للمبادئ العشر التي تقوم عليها رؤية الدولة للأعوام الخمسين المقبلة».

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وينعقد الجزء الأول من المعرض في الأسبوع الأول من شهر مايو بمقر معهد الإمارات المالي في دبي، ويخصص للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة، ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية، الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق.
وينعقد الأسبوع الثاني من المعرض في مقر المعهد بدبي أيضا، لحاملي البكالوريوس، بالإضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل، وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

فيما ينعقد المعرض يومي 17 و18 مايو في مقر المعهد بأبو ظبي لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق، ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية، الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق، حيث يعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في معرض «إثراء الأول للتوظيف» كلاً من بنك أبو ظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، وستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معهد الإمارات المالي
برنامج نافس
شركات التأمين
البنوك الإماراتية
شركات الصرافة
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