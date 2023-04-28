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الإمارات

بث مباشر.. سلطان النيادي يخوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

بث مباشر لعملية السير في الفضاء
28 ابريل 2023 17:20

بدأ رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الجمعة، مهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد يجعل دولة الإمارات العاشرة عالميًا في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.
تحمل مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، أهمية كبيرة، حيث يؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، عدداً من المهام الأساسية.

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من المقرر أن تستمر فترة وجودهما خارج المحطة لمدة 6.5 ساعات تقريبًا، بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها. ويتمثل الهدف الأساس لهذه المهمة في تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدًا لإعادتها إلى الأرض.
كما سيكمل النيادي والفريق سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، حيث سيتم تركيب هذه الألواح خلال مهمة لاحقة في يونيو المقبل، وستسهل هذه التحضيرات على رواد الفضاء العمل خلال المهمة المقبلة. وتقوم الألواح الشمسية بدور محوري في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
السير في الفضاء
محطة الفضاء الدولية
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