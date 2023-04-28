السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

هزاع المنصوري: أخي سلطان.. اليوم أنت على موعد جديد مع التاريخ

هزاع المنصوري: أخي سلطان.. اليوم أنت على موعد جديد مع التاريخ
28 ابريل 2023 16:33

 أكد هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، أن  سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي على موعد جديد مع التاريخ، مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء.

وقال هزاع المنصوري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أخي سلطان.. اليوم أنت على موعد جديد مع التاريخ.. مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء..   تدربنا سويًّا على هذه المهمة خلال 3 سنوات.. وأنا واحد ممن يعلمون كم اجتهدت واستعددت.. بالتوفيق بوراشد!»

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل إسهاماتنا العلمية في الفضاء.. وفخورون بالنيادي
هزاع بن زايد: طموح زايد تحقق بأبهى صورة

ويجري سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، اليوم مهمته التاريخية السير بالفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية، برفقة زميله الأميركي ستيفن بوين، والتي تستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة، وذلك ضمن مهام البعثة 69 بهدف إجراء أعمال الصيانة الخارجية بالمحطة الدولية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع المنصوري
سلطان النيادي
مركز محمد بن راشد للفضاء
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
اليوم 13:17
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
الرياضي
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
اليوم 12:30
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
الرياضي
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©