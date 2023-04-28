هزاع المنصوري: أخي سلطان.. اليوم أنت على موعد جديد مع التاريخ

أكد هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، أن سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي على موعد جديد مع التاريخ، مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء.

وقال هزاع المنصوري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أخي سلطان.. اليوم أنت على موعد جديد مع التاريخ.. مع أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. تدربنا سويًّا على هذه المهمة خلال 3 سنوات.. وأنا واحد ممن يعلمون كم اجتهدت واستعددت.. بالتوفيق بوراشد!»

ويجري سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، اليوم مهمته التاريخية السير بالفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية، برفقة زميله الأميركي ستيفن بوين، والتي تستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة، وذلك ضمن مهام البعثة 69 بهدف إجراء أعمال الصيانة الخارجية بالمحطة الدولية.