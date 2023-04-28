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سلطان النيادي: اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا

سلطان النيادي: اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا
28 ابريل 2023 14:32

يجري سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، اليوم مهمته التاريخية السير بالفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية، برفقة زميله الأميركي ستيفن بوين، والتي تستمر لمدة 6 ساعات ونصف الساعة، وذلك ضمن مهام البعثة 69 بهدف إجراء أعمال الصيانة الخارجية بالمحطة الدولية.

وقال رائد الفضاء الإماراتي عبر تويتر :"اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة. ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البدلة.. ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء ".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي
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