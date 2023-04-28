"الصحة" تطلق حملتها التوعوية في الأسبوع العالمي للتطعيمات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
28 ابريل 2023 13:39
تحتفل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالأسبوع العالمي للتطعيمات الذي يحمل هذا العام شعار" #عوض_ما_فاتك" "The Big Catch Up " ضمن مبادرة سنوية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية من خلال تنفيذ أنشطة تثقيفية وندوات علمية ومحاضرات توعوية مبتكرة تهدف إلى نشر المزيد من التوعية والمعلومات حول أهمية التطعيم وتعزيز الإقبال على خدمات التطعيم بصورة عامة مع أهمية استكمال التطعيمات والجرعات المقررة في البرنامج الوطني للتحصين.
ويهدف أسبوع التطعيمات العالمي - الذي يقام في الفترة من 24 إلى 30 أبريل - إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة والمتكاملة في تشجيع استخدام اللقاحات لحماية أفراد المجتمع من جميع الأعمار من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت الوزارة أن محاور الأنشطة العلمية والتوعوية في الأسبوع العالمي للتطعيمات تتضمن؛ نشر الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات لجميع الأفراد والأعمار حسب جداول التحصين الوطنية وتكثيف الفعاليات التثقيفية عبر إيصال رسائل توعوية حول أهمية أخذ اللقاحات بالإضافة إلى تعزيز قدرات العاملين الصحيين من خلال توعيتهم بأحدث التوصيات العالمية للتطعيمات ما يسهم بتقليل العبء الصحي والاجتماعي والاقتصادي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها برفع تغطية اللقاحات.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال التطعيمات حيث يعد البرنامج الوطني للتحصين بالدولة من أنجح البرامج الوقائية ويحتذى به عالمياً بفضل الدعم الكبير من القيادة الحكيمة ، مشيراً إلى حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية على تعزيز الوعي بأهمية التطعيمات ودورها الفعال في الحد من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيمات ورفع نسبة التغطية باللقاحات بهدف رفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز الوعي الوقائي والالتزام به والذي يدعم تحسين نتائج المؤشرات الصحية ودعم البرنامج الوطني للتحصين لرفع معدلات التغطية باللقاحات حسب مواعيد البرنامج الوطني للتحصين لتصبح 99% وما فوق مع التأكيد على سلامة ومأمونية اللقاحات واتباع أفضل الممارسات العالمية.
من جهتها أوضحت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة أن المحاور الاستراتيجية للأسبوع العالمي للتطعيمات لعام 2023 تستهدف إطلاق حملات توعية مكثفة عبر جميع وسائل الإعلام والإتصال الاجتماعي وزيادة الدعم والتنسيق بين كافة الجهات الصحية إضافة إلى التعاون لعقد ورش تدريبية للعاملين الصحيين لعرض المستجدات وترسيخ الثقة في سلامة ومأمونية اللقاح وأهمية نشر الوعي بأهمية أخذ اللقاحات واستكمال التطعيمات والجرعات المطلوبة للأفراد لوقايتهم ووقاية المجتمع.