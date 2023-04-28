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"الطيران المدني" تنظم مؤتمر "مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية" بدبي

"الطيران المدني": لا تأثير على الحركة الجوية في الدولة
28 ابريل 2023 09:37

تستعد الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، لاستضافة المؤتمر الأول من نوعه بعنوان "مستقبل سلامة الطيران وتحقيقات الحوادث الجوية" الذي يعقد في دبي من 3 إلى 4 مايو 2023.

 يهدف المؤتمر إلى مناقشة مستقبل سلامة الطيران والتحقيقات في الحوادث الجوية من أبعاد مختلفة مثل النمو المرتفع المتوقع في عالم الطيران ودخول أنواع جديدة عليه بالاضافة إلى التأثير المتوقع للتكنولوجيا، وتطور عالم السياحة الفضائية على الصعيد التجاري.

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ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من المشاريع الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني للمساهمة في تحسين سلامة الطيران على المستوى الدولي ورفع قدرات التحقيق في الحوادث الجوية من خلال تبادل أفضل الممارسات، ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية في صناعة الطيران.

ويعد المؤتمر حدثاً دولياً مهماً يحضره العديد من المديرين والخبراء دول العالم في مجال الطيران المدني لمعالجة قضايا تتطلب مناقشات مستفيضة بشأنها على المستوى الدولي.

المصدر: وام
الطيران المدني
الإيكاو
دبي
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