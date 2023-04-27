«كليفلاند» أبوظبي تنقذ مريضاً من الصمم

أبوظبي (الاتحاد)

أنقذ أطباء مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مريضاً شارف على الإصابة بالصمم الكامل بسبب مرض جيني موروث قاده للإصابة بالعديد من الأورام الحميدة داخل الجمجمة، ونجح الفريق المعالج في زراعة «جذع الدماغ السمعي» للمريض ليتمكن من استعادة جزء من قدرته على السمع وتجنب تفاقم حالته. وقال الدكتور فلوريان روزر، رئيس معهد جراحة الأعصاب في معهد الأعصاب، إن المريض شيخ شمس الدين (36 عاماً) كان مصاباً بمرض جيني نتج عنه أورام حميدة متعددة داخل الجمجمة، هددت حياته وقدرته على السمع، وقررنا أن نستأصل الأورام أولاً ثم نزرع جذع الدماغ السمعي.