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«سوربون أبوظبي» تزرع المانجروف في الريم

«سوربون أبوظبي» تزرع المانجروف في الريم
28 ابريل 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد) 

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في إطار مبادرة «جو جرين 2023»، نظمت جامعة السوربون أبوظبي فعالية بيئية لزرع 65 شجرة مانجروف في جزيرة الريم، وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي بضرورة التعاطي مع تحديات المناخ، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة.
وزرع 40 مشاركاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، 65 شجرة مانجروف تحديداً نظراً لتوافقه مع كمية الورق التي تستهلكها الجامعة سنوياً، ما يسهم في تعويض آثار قطع الأشجار لإنتاج الورق. وأكّد الدكتور ستيفان ديسرويل، رئيس قسم الجغرافيا والتخطيط في الجامعة السوربون، أن حماس المشاركين يجسد التزام الجامعة بجعل العالم مكاناً أفضل.

المانجروف
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