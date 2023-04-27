سفير الإمارات يسلم أوراق اعتماده في «جزر سليمان»

هونيارا (وام)

تسلم فخامة السير ديفيد فوناكي الحاكم العام لجزر سليمان، أوراق اعتماد عبدالله علي عتيق السبوسي سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، سفيراً غير مقيم لدى جزر سليمان.

ونقل عبدالله السبوسي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.