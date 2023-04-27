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الإمارات

رئيس مجلس الدولة في جمهورية وكانتون جنيف يستقبل قنصل عام الإمارات

ماورو بوغيا خلال استقبال جاسم العبدولي (وام)
28 ابريل 2023 01:40

جنيف (وام)

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استقبل ماورو بوغيا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية وكانتون جنيف، جاسم محمد العبدولي، في مقر الحكومة، بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً عاماً للإمارات العربية المتحدة لدى جنيف.  ونقل العبدولي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للاتحاد السويسري وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمّل بوغيا، القنصل العام، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وعبّر قنصل عام دولة الإمارات لدى جنيف، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الدولة، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، وسبل توسيعها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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