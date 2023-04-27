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خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع النيوزيلندي في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون ووزير الدفاع النيوزيلندي يستعرضان حرس الشرف (وام)
28 ابريل 2023 01:41

أبوظبي (وام)
استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء أمس في واحة الكرامة أندرو ليتل وزير الدفاع النيوزيلندي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.
واستعرض وزير الدفاع النيوزيلندي لدى وصوله إلى واحة الكرامة مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.
وفي ختام الجولة قام وزير الدفاع النيوزيلندي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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تجدر الإشارة إلى أن «واحة الكرامة» تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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