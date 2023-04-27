حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان عبدالله إبراهيم الظاهري

عجمان (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله عبدالله إبراهيم سعيد الظاهري، أمين السر العام لنادي عجمان، عضو مجلس إدارة النادي، الذي وافته المنية أمس الأول. كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، والتي أقيمت بعد صلاة العصر أمس، في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

كما أدى الصلاة كبار المسؤولين ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة عجمان.