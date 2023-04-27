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محمد الشرقي: تعداد الفجيرة 2023 مشروع استراتيجي

محمد الشرقي: تعداد الفجيرة 2023 مشروع استراتيجي
28 ابريل 2023 01:42

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن مشروع تعداد الفجيرة 2023 يعد ركيزة مهمة من ركائز العمل الاستراتيجي في حكومة الفجيرة نحو تحقيق أهدافها المستقبلية ودعم مشاريعها التنموية التي تُعنى بالفرد والمجتمع على جميع الأصعدة، وفي شتى المجالات.
وأشار سموه، إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمشروع تعداد الفجيرة، إيماناً بدوره المحوري في رسم الخطط المستقبلية البنّاءة وصياغة السياسات الاستراتيجية التي تخدم جميع القطاعات الحيوية في الإمارة، وضمان ازدهارها ونموها تماشياً مع الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات، وتعزيزاً لتوجهاتها المستقبلية الطموحة.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة التعاون والاستجابة الفاعلة لجميع أفراد وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والشركات مع مندوبي التعداد من الباحثين الميدانيين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الصحيحة في جميع مراحل المشروع، في سبيل تحقيق أهدافه الشاملة والحصول على أفضل النتائج. وقال سموه: «إن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من نهج حكومة الفجيرة وخطتها التطويرية التي تشمل التخطيط ووضع السياسات وقياس النمو والتركيبة السكانية في الإمارة، كما أن مخرجات المشروع ستسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الأفراد في مختلف جوانب الحياة، ودعم المؤسسات الحكومية في عملية اتخاذ القرارات التي تُعنى بالجوانب التنموية والخدمية تحقيقاً لرؤية إمارة الفجيرة وخطط عملها التنموي المستدام».
وستنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في الربع الثاني من العام الجاري - مايو 2023 والذي ينفذه مركز الفجيرة للإحصاء، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، وأفضل الممارسات العالمية، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من التعداد، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول من عام 2024، ستزور فرق العمل الميدانية للتعداد، في كلتا المرحلتين، جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت.

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محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
التعداد السكاني
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