5 ملايين درهم من «الشارقة الخيرية» لذوي الدخل المحدود

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن مساعداتها الشهرية تستهدف فئة المعوزين أصحاب الدخل المحدود بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويفي باحتياجاتهم المعيشية، وتعد المساعدة الشهرية بمثابة دعم مادي لأصحاب الدخل البسيط الذين ليس لديهم مصادر أخرى للدخل، وكذلك الأسر المواطنة من كبار السن والمطلقات والأرامل من غير المستفيدين من المساعدات الحكومية.

وتمكنت الجمعية، من تقديم مساعدات شهرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023 بقيمة 5 ملايين درهم، فيما قُدرت أعداد المستحقين بـ 3110 مستفيدين.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن الجمعية تعول على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، وتوفر الجمعية لتلك الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية تعينهم على توفير احتياجاتهم الضرورية.