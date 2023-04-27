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اجتماع «عمومية جمعية أم المؤمنين»

خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:40

عجمان (الاتحاد)

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عقدت جمعية أم المؤمنين بعجمان، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة الجمعية. 
وحضرت الاجتماع، عضوات مجلس الإدارة وعدد من القيادات النسائية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية في الدولة والعضوات المنتسبات للجمعية وممثل من وزارة تنمية المجتمع. 
وترأست الاجتماع دكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين، عضو مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، حيث رحبت بالحاضرات ونقلت لهن تحيات سموها، وشكرت العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة في برامج وفعاليات الجمعية. واعتمدت أسماء شهداد، المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين، محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية في 31/12/2022، واستعرضت البرامج والفعاليات والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال عام 2022.

جمعية أم المؤمنين
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عجمان
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