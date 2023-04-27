نهيان بن مبارك يشهد انطلاق «بطولة اللياقة البدنية» لأصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

افتتحت أمس بطولة الإمارات السادسة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم التي ينظمها مركز الإمارات للتوحد برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تحت شعار «أنا رياضي»، بمشاركة 762 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم من 18 مركزاً ونادياً لأصحاب الهمم، و42 مدرسة مدمج بها أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

بدأت البطولة بوصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ثم السلام الوطني، ثم طابور العرض للمراكز والمدارس المشاركة، تلى ذلك عرض خلاب من مركز فانتازيا للباليه.

وتوجهت أمل جلال صبري، المدير العام، مؤسس مركز الإمارات للتوحد، بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على رعايته الكريمة لفعاليات أسبوع التوحد الذي ينظمه مركز الإمارات للتوحد على هامش اليوم العالمي للتوحد على مدار ستة عشر عاماً متتالية.

وأشادت بالدور البارز للدولة في دعم ورعاية أصحاب الهمم من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق تلك الفئات في شتى المجالات والعمل على تفعيلها بما يكفل لهم حقوقاً متكافئة مع أقرانهم وفقًا للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتمنت لحملة التوعوية في عامها السادس عشر أن تكون قد حققت هدفها السامي في جذب الانتباه وتسليط الضوء على ذوي طيف التوحد، وكذلك تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه هذه الفئة الحبيبة إلى القلب، وتقدمت بالشكر والتقدير لجميع الشركاء الداعمين لحملة التوعية، كما توجهت بالشكر لسفراء الدول المعتمدين لدى الإمارات والمشاركين بحضورهم من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والمكسيك.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك الرعاة، وأعطى شارة انطلاق بطولة الإمارات السادسة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم.

وعقب التكريم بدأت البطولة لكل لعبة منفردة من ألعاب اللياقة البدنية الثلاث مع إعلان نتائج الفائزين من المركز الأول إلى الثالث لكل فئة عمرية من الذكور، ثم عرض الفائزات من المركز الأول إلى الثالث من كل فئة عمرية من الإناث، وتم تكريم الفائزين.

وتشمل مسابقات اللياقة البدنية «اللعبة الأولى» مسابقة تمرين قفز الحواجز واللعبة الثانية مسابقة تمرين البطن واللعبة الثالثة تمرين نقل الأطباق.

وشملت الفئات العمرية المشاركة من 5 إلى 8 سنوات عدد اللاعبين واللاعبات 150 ومن 8 إلى 12 سنة عدد اللاعبين واللاعبات 200 ومن 12 إلى 16 سنة عدد اللاعبين واللاعبات 170 ومن 16 إلى 20 سنة عدد اللاعبين واللاعبات 102 وفوق سن الـ20 عدد اللاعبين واللاعبات 50، وحصل على المركز الأول مركز الإمارات للتوحد، والمركز الثاني مركز العين للرعاية والتأهيل، أما المركز الثالث فكان لـ«مركز جسور لأصحاب الهمم».