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الإمارات

جامعات تستحدث خططاً وأنشطة تواكب «كوب 28»

جانب من فعاليات المعرض (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:42

دينا جوني (دبي) 

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استعرض عدد من الجامعات الحكومية والخاصة البرامج التعليمية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على الطلبة وأولياء الأمور الذين زاروا المعرض العالمي للتعليم والتدريب «جتكس» في دورته ال35، والذي تستمر فعالياته لغاية اليوم الجمعة. وتحرص الجامعات على تضمين برامجها الأكاديمية وأنشطتها محاور خاصة بالبيئة والاستدامة استعداداً ل«كوب 28»، ورغبة منها في قيادة التغيير عند الشباب تجاه قضايا المناخ.
وعرضت كليات التقنية العليا من خلال مشاركتها جانباً من البرامج التدريبية المتخصصة التي يطرحها مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت» الذراع التدريبي للكليات. 
وقال رامي الخطيب نائب رئيس شؤون الطلاب في الجامعة الكندية بدبي: إن الجامعة تواظب على التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال بشكل مباشر للوقوف على احتياجاته ومتطلباته من المهارات وتضمينها في البرامج الاكاديمية، مع مراعاة الاستدامة في متابعة تحولات سوق العمل وتطور احتياجاته. 
وأشار إلى أن الجامعة لجأت لإعداد ورش عمل جادة تحاكي المهارات الجديدة في سوق العمل، فضلاً عن تدريب الطلبة في جهات مختلفة حكومية أو خاصة، بهدف تمكينهم من الانخراط في بيئة العمل بفاعلية. وأكد أن الجامعة ركزت على تطوير جميع برامجها الاكاديمية لمواكبة المتغيرات والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل الذي يشهد تطورات متسارعة في العام القليلة الماضية، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالاتسدامة مواكبة لاستضافة الدولة مؤتمر الأطراف «كوب 28». 
وأوضح أن الجامعة لديها 4 كليات تضم الإعلام والعلوم والآداب، والهندسة المعمارية، والديكور التصميم الداخلي، وكلية التجارة، يرتادها أكثر من 3000 طالب وطالبة، 40% منهم من الإماراتيين. 
وقال إن الجامعة تأخذ بعين الاعتبار عند طرح برامج أكاديمية جديدة كل التطورات التي يشهدها سوق العمل، ومنها زيادة الطلب على اختصاصات الذكاء الاصطناعي ووظائفه الجديدة.
بدوره، أشار الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي أن الجامعة توفر برامج تدريبية للطلبة في السنتين الأخيرتين من الاختصاص الأكاديمي مدته 6 أشهر، والذي يتم بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في الإمارات. وتستقطب الجامعة الشركات لاستخدام مختبراتها فتقوم بطرح تحديات ليعمل الطلبة على إيجاد الحلول المبتكرة لها.
واعتبر الدكتور سيدوين فرنانديز مدير جامعة ميدلسكس دبي أن برامج الجامعة توافق المتطلبات المهارية لسوق العمل الراهن والمستقبلي، مثل برامج التنمية المستدامة وبرامج إبداعية ووسائط رقمية. وقال إن الجامعة تضم واحدة من أفضل مدارس السينما والواقع الافتراضي، مشيراً إلى أن معهد التنمية المستدامة الذي تحتضنه الجامعة يعتبر أحد المؤسسات الرائدة في قطاع التعليم العالي الذي يتعزز قضية الاستدامة في الدولة. ولفت إلى أن الجامعة بدأت بوضع الخطط استعداداً ل«cop 28»، تشمل برنامج «حب الكوكب» الذي يعزز مبادرات إعادة التدوير، بالإضافة إلى تضمين المناهج الأكاديمية القضايا المتعلقة بالاستدامة.

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