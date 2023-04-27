جامعة الإمارات تنظم «شركاء التوظيف»

العين (الاتحاد)

نظّم مركز التوظيف وشؤون الخريجين بجامعة الإمارات العربية المتحدة فعالية التواصل مع شركاء التوظيف، بدورتها الثالثة لعام 2023، بمشاركة 22 جهة ممثلة لعددٍ من مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي، وذلك بحضور الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة وعددٍ من القيادات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، والطلاب والطالبات من الخريجين وطلبة الكليات والأقسام الأكاديمية في الجامعة.

وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة على أن جامعة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمسألة توفير الفرص التدريبية والتوظيف لخريجيها من كافة التخصصات، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى أن تكون رافداً وداعماً ومسانداً لتنفيذ خطط وبرامج التدريب والتوظيف للخريجين من كافة التخصصات والمخرجات الأكاديمية، التي تلبي متطلبات مشاريع سوق العمل، ومشاريع التنمية الوطنية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يلبّي الطموحات والخطط الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة وارتياد آفاق المستقبل.

وقام ممثلو المؤسسات المشاركة بتقديم عروض تفصيلية لبرامج وخطط شركاتهم، والفرص التدريبية والتوظيفية المتاحة لديهم، وفي الختام تمّ تكريم ممثلي المؤسسات التي شاركت بهذه الفعالية وتقديم الشكر للجهود التي يبذلونها لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لاستقطاب الشباب والشابات من الخريجين والخريجات لسوق العمل.