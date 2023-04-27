الجامعة القاسمية تطلق منصة «بودكاست»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت الجامعة القاسمية منصتها الجديدة «القاسمية بودكاست» التي تعد إضافة نوعية لترسيخ ثقافة التعلم المستمر لدى طلبة الجامعة وتنمية روح الابتكار وتطوير مهارات الاتصال واكتساب المعرفة وإبرازها للمجتمع.

وتشكل «القاسمية بودكاست» منصة إذاعية جامعية ونافذة إعلامية لنشر إبداعات طلبة الجامعة القاسمية تحقيقاً لرؤيتها بالاهتمام بالعلوم والآداب ونشر قيم التسامح والحوار.

وتتيح المنصة العمل على تسليط الضوء على مشاركات الطلبة وفق ممارسات إعلامية مهنية تقوم على أسس الإسلام السمح وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع.