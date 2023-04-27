«أم القيوين للتوحد» ينظم ورشة للمعلمين والطلاب

سعيد أحمد (أم القيوين)

نظم مركز أم القيوين للتوحد، التابع لوزارة تنمية المجتمع، ورشة تدريبية وتوعوية في المركز الإبداعي بأم القيوين، ضمن أنشطة وفعاليات شهر التوعية بالتوحد «أبريل 2023»، شارك فيها أكثر من 30 معلماً ومعلمة و50 طالباً وطالبة من مختلف مدارس التعليم العام في الدولة.

جاءت الورشة التدريبية تحت عنوان «معاً نحو دمج تعليمي أفضل»، وهدفت إلى تدريب الكادر التدريسي والعاملين مع ذوي التوحد المدموجين في مدارس التعليم العام، للتعرف على اضطراب التوحد، والسمات والأعراض، وأساسيات التعامل مع طلاب التوحد.

وركزت ورشة التوعية حول «اضطراب طيف التوحد» لطلاب مدارس التعليم العام، على توعيتهم حول الاضطراب، وفهم سلوكيات ذوي التوحد، وطرق التعامل معهم، وتضمنت إعطاء فرصة لطلاب المدارس للتعرف عن قرب على أطفال التوحد ومواهبهم وقدراتهم، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية جمعت طلاب المدارس وطلاب التوحد.

وأوضحت فايزة محمد المعيني، مدير مركز أم القيوين للتوحد، أن التوحد هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، يعرف علمياً بأنه خلل وظيفي يؤثر على وظائف الدماغ، وينتج عنه تأخر وقصور في النمو الإدراكي، وضعف في التواصل اللفظي وغير اللفظي، إلى جانب سلوكيات نمطية متكررة واهتمامات بأنشطة محدودة.

وأشارت إلى أنه يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد قبل عمر 3 سنوات، رغم أنه لا تظهر علاماته مبكراً لدى كل الأطفال، مشيرة إلى أنه يمكن ملاحظة بعض علاماته عند بعض الأطفال الرضع، والتي تتمثل في بكاء الطفل وانزعاجه في كل مرة يتم فيها حمله أو احتضانه، وعدم قيام الطفل بالتواصل بالعين عندما يتم النظر إليه أو تحريك شيء أمامه، وعدم الالتفاف للأصوات، وعدم وجود ابتسامة أو ردة فعل عند اللعب معه، وعدم إصدار أي أصوات أو المناغاة.