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الإمارات

إشادة سويسرية بالحضور الإماراتي في «جنيف الدولي للاختراعات»

فابيان فيشر خلال زيارة الجناح وفي الصورة أحمد مجان (وام)
28 ابريل 2023 01:41

دبي (وام) 

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أشادت معالي المستشارة فابيان فيشر وزيرة العمل والاقتصاد في جنيف، بالحضور الإماراتي المميز للمخترع أحمد عبد الله مجان، رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، ووفد الجمعية في «تحدي معرض جنيف الدولي الثامن والأربعين السنوي للاختراعات وفعالياته» الذي افتتحته أمس، ويستمر إلى 30 أبريل وتنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».
وأشادت معاليها بوجود وقيام جمعية المخترعين الإماراتية واهتماماتها باكتشاف وصقل هواة الاختراع من أبناء الإمارات وتحفيز شغف الاختراع لديهم، والأخذ بيدهم نحو العالمية وتفعيل مشاركاتهم الدولية، بما يكسبهم المزيد من الخبرة والدراية والاطلاع على أسس ونهج براءات الاختراع، مؤكدةً أهمية دعم رجال الصناعة والمال للاختراعات وتشجيع المخترعين الوطنيين، بما يلبي طموحاتهم ويلبي حاجة الإنسانية من اختراعاتهم وإبداعاتهم في تسهيل أنماط الحياة. ورافق معاليها الدكتور جان لوك فانسن، الرئيس المؤسس لمعرض جنيف الدولي للاختراعات، وقادة منظمات وجمعيات الاختراع في العالم ورؤساء الوفود المشاركة، تتقدمهم فرقة الجوقة التقليدية السويسرية معلنةً الافتتاح الرسمي لأجنحة المعرض. وقام محكمو المعرض بزيارة لجناح المخترع الإماراتي أحمد مجان، حيث اطلعوا على مشاركته في هذا العام.
وأكد المهندس مطر سهيل المهيري، نائب رئيس جمعية المخترعين الإماراتية، أن دولة الإمارات قيادة وشعباً ومؤسسات تقدر وتدعم وتتبنى برامج الاختراع والابتكار والعلماء من خلال سن القوانين المحفزة، وإقامة شهر الاختراع، ودعم برامج جمعيات المخترعين والموهوبين والملكية الفكرية للمخترعين. وأوضح أن وفد الجمعية سيشارك ولأول مرة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمخترعين «ايفيا»، التي تقام على هامش تحدي معرض جنيف العالمي للمخترعين. وأضاف: «عززت الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، وحافظت دولتنا تحت ظل القيادة الرشيدة على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي».

الإمارات
سويسرا
الاختراعات
أحمد عبدالله مجان
جمعية المخترعين الإماراتية
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