4 آلاف رخصة بناء أصدرتها بلدية أبوظبي في 3 أشهر

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن عدد معاملات رخص البناء التي أصدرتها خلال الربع الأول من العام الجاري2023 بلغت 4041. وأوضحت أن شهر يناير شهد إصدار 1190 رخصة، و1284 رخصة بناء في فبراير، و1567 رخصة بناء في مارس الماضي.وأكدت البلدية أن هناك نقلة نوعية في تقديم خدمات تراخيص البناء، بعد أن أرست الأرضية المناسبة لإنجازها، حيث وفرت ضمن خدماتها الإلكترونية فرصة التقديم على رخص البناء رقميا، بما يتيح للاستشاريين ومقاولي البناء الاستفادة منها وتتضمن الخدمات الإلكترونية لرخص البناء رخصة مبنى سكني، أو تجاري أو صناعي جديد على أرض خالية، ما يشمل رخص إنشاء الأسوار والمظلات والخيم المؤقتة، ورخص إجراء او تعديل لمبنى قائم، فضلا عن رخص الهدم أو الديكور أو الصيانة.

وأشارت البلدية إلى أن التحسينات التي أجرتها في المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، أسهمت في تقليل أوقات استخراج تلك التراخيص، موضحة أنها تعدّ من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي.

وأكدت سعيها، ضمن إطار التوجه العام لحكومة أبوظبي، الحرص على تحقيق رضا المتعاملين عن أداء المؤسسات المختلفة، وضمن استراتيجية البلدية وإدارة تراخيص البناء الساعية إلى تحقيق تلك الرؤية في جميع الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين.

ويأتي التحول الرقمي في تقديم خدمات تراخيص البناء في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وتجسيدا لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وتوجيهات الإدارة العليا بدائرة البلديات والنقل نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين، وفي إطار العمل المستمر لتحسين ورفع مستوى الأداء بقطاع شؤون العمليات لتسهيل الإجراءات لنيل رضا المتعاملين، تم إعداد دليل إجراءات خدمات تراخيص البناء ونشره بموقع دائرة البلديات والنقل ليكون متاحا لكل المتعاملين وبما يوفر الوقت والجهد في معرفة المطلوب للحصول على خدمات تراخيص البناء بطريقة سهلة من مسار التقديم والمرفقات والشروط المطلوبة والجهات المرتبطة بتقديم الخدمة والرسوم المقررة دون الحاجة لمراجعة الدائرة.

متطلبات السلامة

تربط البلدية إصدار تراخيص البناء والإنشاءات، ومنح تصاريح مشروعات البنية التحتية، باستكمال الشركات طالبة التراخيص، متطلبات السلامة والصحة المهنية بشكل متكامل، في إطار تطوير الإجراءات والمبادرات الخاصة بتوفير كل تدابير التحكّم والحماية من المخاطر في مواقع العمل. ودعت البلدية العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى عدم التساهل في تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بكل عناصر السلامة المطلوبة في مجال البناء.