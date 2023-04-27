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ورشة توعوية للعاملين في المواقع الإنشائية بأبوظبي

خلال الورشة (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة توعية في المجلس البلدي بالمبنى الرئيس للبلدية، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن تطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وتنفيذ القوانين الخاصة بالمواقع الإنشائية، وذلك تفاعلاً مع الأحداث العالمية، ومن ضمنها اليوم العالمي للبيئة والصحة والسلامة المهنية.
ويأتي تنظيم الورشة من منطلق حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير مظلة من الأمان لكافة العاملين في المواقع الإنشائية.
وتناولت الورشة نقاش عدد من المواضيع، من بينها: آليات التفتيش على المواقع الإنشائية والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، والتدقيق الخارجي على الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء ومتطلباتها فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث في مكان العمل، وكذلك إدارة الصحة والسلامة المهنية من خلال استخدام الأدوات المنطقية والمفيدة الهادفة إلى إحداث التحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى كيفية توفير أفضل بيئات العمل المحتوية على كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتي تحد من وقوع الحوادث. إلى ذلك، حثت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات والعاملين في المواقع الإنشائية على الالتزام بكافة التوصيات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، والتقيد بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء حفاظاً على صحة وسلامة العاملين فيها وكذلك على سلامة أفراد المجتمع.

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