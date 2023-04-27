«كهرباء الشارقة» تنجز عدة مشاريع بكلباء

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدة مشاريع في مدينة كلباء خلال الربع الأول لعام 2023 ومن أبرزها إنارة شارع حي القلعة بمواصفات عالية وبتكلفة إجمالية بلغت 890.000 درهم حيث تم تركيب عدد 140 عمود إنارة و200 كشاف و5 صناديق توزيع وتمديد كيبلات بطول 7200 متر.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء، أن تنفيذ مشروعات الإنارة وتوصيل الخدمات للمشروعات الحيوية في المناطق السياحية والأثرية والتجارية والسكنية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير أفضل الخدمات لكافة المناطق، وإنجاز المشروعات وفق أفضل المواصفات ووفق جدول زمني محدد وأكدت أن مشروعات الإنارة التي نفذتها الهيئة بمدينة كلباء لخدمة المناطق السياحية والأثرية والتجارية والسكنية، تضمنت مشروع شارع حي القلعة وإنارة المنطقة الخضراء بحي الجامعة ومواقف حي الحصن التراثي وقد حرصت الهيئة على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تركيب كشافات موفرة للطاقة

كما أوضخت الزعابي أن الهيئة أنجزت توصيل خدمات الكهرباء والماء لمتحف بيت الشيخ سعيد وقلعة الحصن بكلباء والمرحلة الثانية من فندق نزل الرفراف بالإضافة إلى توصيل خدمات الكهرباء والمياه لعدد 70 فيلا سكنية، كما تم تمديد كيبلات 33 ك.ف بطول 25 كم وكيبلات 11 ك.ف بطول 29 كم وكيبلات ألياف بصرية بطول 25 كم من مدينة كلباء لمنطقة وادي الحلو بحيث يضمن استقرار الكهرباء بالمنطقة لمدة 15 سنة قادمة بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون درهم.

وتم ترقية محولات محطة 33 ك. ف بمنطقة وادي الحلو وربط محطة الساف بمدرسة فكتوريا ومول واجهة مدينة كلباء كخطة مستقبلية بديلة لتوفير الطاقة. وأشارت إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية في كافة المناطق، والصيانة الدورية للشبكات والمحطات، حيث تم إجراء أعمال الصيانة الدورية خلال عام 2022 لعدد من المحطات الفرعية في عدد من مناطق مدينة كلباء المختلفة، للحفاظ على استقرار وثبات الشبكة وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.