طوره باحثون في «نيويورك أبوظبي».. أول جهاز كهربائي قابل للابتلاع للتحكم بالشهية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي نجاح فريق من الباحثين لديها، بقيادة الأستاذ الجامعي خليل رمادي، مدير مختبر الهندسة العصبية المتقدمة والطب الانتقالي، في تطوير أول جهاز كهربائي قابل للابتلاع من نوعه في العالم، وهو جهاز تعديل عصبي للمحور الدماغي المعدي، المسار الرئيسي بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي. وتعد هذه الكبسولة القابلة للابتلاع طريقة دقيقة وغير جراحية يمكن استخدامها لتعديل مستويات الجوع وعلاج الأمراض الأيضية والعصبية.

وتم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع البروفيسور جيوفاني ترافيرسو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو مؤلف رئيسي مشارك في الدراسة، وجيمس ماكراي، طالب دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أول مؤلف مشارك للورقة المنشورة في مجلة ساينس روبوتيكس.ويستخدم نظام كبسولة فلاش أقطاباً كهربائية على سطحها لنقل التحفيز الكهربائي إلى أنسجة الغشاء المخاطي في المعدة، حيث يتولى المحور الدماغي المعوي تنظيم العديد من الوظائف الفسيولوجية، بما في ذلك التغذية والسلوك العاطفي. ويتميز طلاء جهاز فلاش بقدرته على امتصاص السوائل بأنماط متعددة القنوات وسطح متوافق مع الماء، حيث استوحى الباحثون الفكرة من جلد سحلية الشيطان الشائكة الممتص للماء الأسترالية، ما يمكنه من تجاوز سائل المعدة وتحقيق اتصال مباشر بالأنسجة الكهربائية. وكشف الباحثون في الورقة البحثية «كبسولات كهربائية قابلة للابتلاع وممتصة للسوائل مستوحاة من الطبيعة لتعديل الهرمون المنظم للجوع» عن عملية تطوير كبسولات فلاش القابلة للابتلاع والتي تعمل على توصيل التحفيز إلى المعدة ثم فرزها بشكل آمن.