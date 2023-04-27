الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طوره باحثون في «نيويورك أبوظبي».. أول جهاز كهربائي قابل للابتلاع للتحكم بالشهية

أول جهاز كهربائي قابل للابتلاع للتحكم بالشهية
28 ابريل 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي نجاح فريق من الباحثين لديها، بقيادة الأستاذ الجامعي خليل رمادي، مدير مختبر الهندسة العصبية المتقدمة والطب الانتقالي، في تطوير أول جهاز كهربائي قابل للابتلاع من نوعه في العالم، وهو جهاز تعديل عصبي للمحور الدماغي المعدي، المسار الرئيسي بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي. وتعد هذه الكبسولة القابلة للابتلاع طريقة دقيقة وغير جراحية يمكن استخدامها لتعديل مستويات الجوع وعلاج الأمراض الأيضية والعصبية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
الإمارات تحقق إنجازات لافتة في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع البروفيسور جيوفاني ترافيرسو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو مؤلف رئيسي مشارك في الدراسة، وجيمس ماكراي، طالب دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو أول مؤلف مشارك للورقة المنشورة في مجلة ساينس روبوتيكس.ويستخدم نظام كبسولة فلاش أقطاباً كهربائية على سطحها لنقل التحفيز الكهربائي إلى أنسجة الغشاء المخاطي في المعدة، حيث يتولى المحور الدماغي المعوي تنظيم العديد من الوظائف الفسيولوجية، بما في ذلك التغذية والسلوك العاطفي.  ويتميز طلاء جهاز فلاش بقدرته على امتصاص السوائل بأنماط متعددة القنوات وسطح متوافق مع الماء، حيث استوحى الباحثون الفكرة من جلد سحلية الشيطان الشائكة الممتص للماء الأسترالية، ما يمكنه من تجاوز سائل المعدة وتحقيق اتصال مباشر بالأنسجة الكهربائية. وكشف الباحثون في الورقة البحثية «كبسولات كهربائية قابلة للابتلاع وممتصة للسوائل مستوحاة من الطبيعة لتعديل الهرمون المنظم للجوع» عن عملية تطوير كبسولات فلاش القابلة للابتلاع والتي تعمل على توصيل التحفيز إلى المعدة ثم فرزها بشكل آمن.

نيويورك أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©