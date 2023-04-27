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ضبط 181 بائعاً جائلاً في دبي خلال رمضان والعيد

الباعة الجائلون تشويه للمنظر وخطر على الصحة (أرشيفية)
28 ابريل 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 181 بائعاً متجولاً، منذ بداية شهر رمضان ولغاية عطلة عيد الفطر السعيد.
وقال العقيد علي سالم الشامسي، مدير إدارة مكافحة المتسللين، إن ضبط الباعة المتجولين يأتي ضمن جهود شرطة دبي وبالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، خاصة وأن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة.
وأوضح العقيد علي الشامسي أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور لعدم الشراء من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.
وقال العقيد علي الشامسي، إن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، وتعريض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.
ومن جانبه، قال المقدم جاسم محمد الدحيل، رئيس قسم ضبط المخالفين، إن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.
وأشار المقدم جاسم الدحيل إلى أن أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أية مخالفات، تتعلق ببيع المنتجات وخاصة الغذائية من خلال المركبات غير المرخصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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