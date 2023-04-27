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ضبط 222 متسولاً بالشارقة

ضبط 222 متسولاً بالشارقة
28 ابريل 2023 01:40

الشارقة (الاتحاد) 

أسفرت حملة «التسول جريمة والعطاء مسؤولية» التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، بالتعاون مع فريق ضبط المتسولين والباعة الجائلين بالقيادة العامة، عن ضبط 222 متسولاً، وذلك في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات، والظواهر السلبية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة.

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وقال العميد عارف حسن بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة، إن شرطة الشارقة تسعى لتنويع قنوات التوعية الأمنية من خلال الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي امتدت لتشمل تقديم التوعية عبر خطب الجمعة في 600 مسجد بالإمارة، بالتعاون مع دائرة الأوقاف بالشارقة.
ومن جانبه، كشف رئيس فريق ضبط المتسولين في شرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، عن ضبط 194 رجلاً و24 امرأة من المتسولين، ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها القيادة العامة بشرطة الشارقة، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كل طرق الإمارة.

وأضاف المقدم جاسم بن طليعة أن حملة ضبط المتسولين مستمرة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية، ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في الحد من الممارسات السلبية، وذلك من خلال خطط أمنية متكاملة لمكافحة التسول، التي تنشط في مواسم مختلفة، مؤكداً أن التسول جريمة ويهدد أمن المجتمع، ويشوه المظهر الحضاري، داعياً الجمهور أن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية، وإلى التعاون مع أجهزة الشرطة في الإبلاغ عنهم عبر الرقم المجاني 901 أو الخط الساخن لإدارة التحريات والمباحث الجنائية على الرقم 80040 أو عبر خدمة «حارس» المتوفرة عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة أو الموقع الإلكتروني.

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