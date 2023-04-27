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«زكِّ» الرمضانية تختتم مشاريع لأيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»

«زكِّ» الرمضانية تختتم مشاريع لأيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
28 ابريل 2023 01:40

الشارقة (وام)

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حفلت حملة «زكِّ» التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك بإنجازات إنسانية متنوعة، حيث تعد «زكِّ» من أهم الحملات الموسمية المتضمنة لمجموعة من المشاريع الداعمة التي تخدم أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة من إمارة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية وتخفف العبء عليهم.
وقالت منى بن هده السويدي مدير عام المؤسسة: اختتمت حملة«زكِّ» الرمضانية مع انتهاء الشهر الفضيل، والتي نسعى من خلال إطلاقها كل عام إلى الالتزام بدورنا في رعاية أسر الأيتام وتفعيل القيم الإسلامية الأصيلة وروح التعاضد والتكاتف بين أبناء أفراد المجتمع الواحد الذي يحنو فيه القادر على المحتاج ويعيش الجميع في جو يملأه الألفة والمحبة، وعملنا من خلال الحملة على المساهمة بدعم الأسر المنتسبة وتحقيق الاستفادة من البرامج الاجتماعية التي أثرت أجواء الحملة.
وأضافت:«استقبلت المؤسسة العديد من زكوات الأموال والتبرعات لدعم الحملة ما يعكس التكافل المجتمعي والتضامن والتلاحم الإنساني، حيث تعد «زك» ذات أثر إنساني كبير ومركز وبالغ العمق، ونسعى من خلاله إلى سد احتياجات الأسر المعسرة وصون كرامتها الإنسانية، وتضع المؤسسة نصب عينيها خدمة ورعاية «الأيتام» ودعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات المقدمة، فهم شريحة فاعلة في المجتمع، وذات أهمية كبرى لذا وجب علينا التكاتف لرعايتهم ومد جسور من الخير لهم، وشكرت جميع المساهمين والداعمين للأيتام وأسرهم من أفراد وجهات ومؤسسات المجتمع، وتسعى المؤسسة دوماً لتوسيع دائرة التكافل المجتمعي من أجل أن تكون جميع مبادراتها ومشاريعها هي محط التفاعل والعطاء من الجميع».

رمضان
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مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
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