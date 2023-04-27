عبد الله المري يؤكد تطوير المنظومة الأمنية

دبي (الاتحاد)

كرم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، وعدد من الضباط، الفائزين في مسابقة «سباق الابتكار»، التي نظمها مجلس الابتكار في شرطة دبي، والهادفة إلى استقطاب الأفكار الابتكارية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الأمن والسلامة في مدينة دبي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على إطلاق مسابقات نوعية تسهم في تطوير المنظومة الأمنية في الإمارة، لافتاً إلى أن المشاريع الفائزة من الأفكار الإبداعية والمبتكرة، والتي من شأنها المساهمة في بناء مستقبل ريادي في العمل الشرطي، لاسيما أن الابتكار في شرطة دبي نهج أساسي لدفع مستويات الأداء والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة دبي.

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، أن «سباق الابتكار» في نسخته الأولى هذا العام، استقبل 76 فكرة في مجال التكنولوجيا الحديثة، من الجمهورين الداخلي والخارجي، سواء من طلبة الجامعات والكليات أو من فئات المجتمع عامة.