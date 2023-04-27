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معرض للأدلة الجنائية في جامعة الشارقة

خلال الافتتاح (من المصدر)
28 ابريل 2023 01:40

الشارقة (الاتحاد)

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تنظم كلية الآداب للعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية القانون في جامعة الشارقة «معرض الأدلة الجنائية» في مقر الجامعة الرئيسي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة. ويهدف المعرض إلى زيادة الوعي والثقافة لدى الطلبة من خلال تزويدهم بالمعارف العلمية عن طريق المساقات الأكاديمية التي يدرسونها بجانب المعارف النظرية من مصادر مختلفة، سواء في المعامل والمختبرات أو من خلال المشاركة أو تنظيم المعارض والمؤتمرات. وتضمن المعرض أجنحة متنوعة لأقسام وإدارات الشرطة المختلفة منها مسرح الجريمة، والمختبر الجنائي، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة منافذ المطارات، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة الشرطة المجتمعية، ومختبر مسرح الجريمة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب للعلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال طلبة الدكتوراه في علم الجريمة والعدالة الجنائية، والذين قاموا بعرض تجاربهم المختلفة.

الإمارات
الأدلة الجنائية
الشارقة
شرطة الشارقة
جامعة الشارقة
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