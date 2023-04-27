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حملة توعوية للسلامة المرورية

حملة توعوية للسلامة المرورية
28 ابريل 2023 01:40

أبوظبي (وام)

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بدأ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية.. بتنفيذ حملات توعوية بمتطلبات السلامة المرورية حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب في رحلة الذهاب والعودة من المدرسة، حيث تستهدف 6500 طالب في 20 مدرسة، وتستمر لمدة ستة أشهر.
وتتم هذه الحملات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم ومجموعة STS وهي التي تعنى بخدمات النقل المدرسي وفق نظام آمن يضمن سلامة الطلاب. وتهدف الحملة إلى تمكين مجتمع الطلاب ليصبحوا دعاة لسلامة الطرق من خلال بيئة تعليمية فريدة من نوعها مع منهج منظم للسلامة على الطرق. وتضمنت الحملة ورشاً توعوية وعرض مواد تعليمية وتدريبية لمتطلبات السلامة على الطرق تتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة للطلاب «الابتدائية والمتوسطة والثانوية»، والتدريب على استخدام الحافلة ومناطق الخطر المحيطة بالحافلة والتصرف في حالة الطوارئ والقوانين المحلية المتعلقة باستخدام أجهزة التنقل الشخصية كالدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك من خلال المشاركة في ألعاب تفاعلية ومقاطع فيديو واختبارات تعلمهم كيفية التعامل مع السلامة على الطرق كمسؤولية مستمرة. ورافق الحملة إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية تحاكي السلوك السليم عند ركوب الحافلة المدرسية، والوصول إلى المدرسة ومغادرتها، والاستخدام الصحيح لمعابر المشاة والتقاطعات.

السلامة المرورية
التوعية المرورية
الإمارات
مركز النقل المتكامل
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