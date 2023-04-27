الجمعة 28 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الهلال الأحمر ينظم قافلة طبية بريف اللاذقية ضمن "الفارس الشهم 2"

جانب من أنشطة القافلة الطبية
27 ابريل 2023 19:59

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، قافلة طبية بمنطقة "بيت ياشوط" في ريف اللاذقية السورية، اشتملت على أربعة تخصصات طبية "نساء، وأطفال، وعام، وباطنة" استفاد منها أكثر من 800 سوري من كبار السن والنساء والأطفال.

جاءت القافلة الطبية بالتعاون مع مديرية صحة اللاذقية، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة خاصة مع نزوح الكثيرين منهم إلى ريف اللاذقية والمناطق المحيطة بها.

أخبار ذات صلة
الرئيس التركي يمنح «الفارس الشهم 2» وسام الدولة للتضحية
الرئيس التونسي يعيّن سفيرا جديدا لدى سوريا

أوضح وفد الهلال الأحمر الإماراتي أنه تم استهداف الأفراد غير القادرين في تلك المناطق الريفية تحديداً بسبب قلة الإمكانيات الطبية هناك وبُعد المستشفيات العامة عنها، كما تم توزيع مستلزمات طبية وأدوية فضلاً عن عبوات حليب للأطفال، وأجهزة فحص السكر والضغط، علاوة على استهداف العديد من المرضى غير القادرين وتحمل تكلفة علاجهم لعام كامل مقدماً.

تواصل دولة الإمارات جهودها دعماً للأشقاء في الجمهورية العربية السورية خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة، ضمن عدة محاور تستهدف الدعم النفسي والاجتماعي للتخفيف عنهم.

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
سوريا
اللاذقية
الهلال الأحمر الإماراتي
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
لانا نسية لدى لقاء دونيكا جرفالا سشوارتز في نيويورك (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد دعم الحوار بين صربيا وكوسوفو
اليوم 01:43
مبنى محترق جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
«تريندز»: الأزمة السودانية تهدد الأمن الإقليمي
اليوم 01:43
مدينة الزاوية (أرشيفية)
عربي ودولي
ليبيا: اشتباكات مسلحة بالزاوية واحتجاجات ضد الميليشيات
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©