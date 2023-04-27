الطقس المتوقع على الإمارات غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة غرباً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 13:15.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:24 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.