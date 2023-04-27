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لجنة أمنية لـ «الشارقة القرائي للطفل»

لجنة أمنية لـ «الشارقة القرائي للطفل»
27 ابريل 2023 17:07

الشارقة (الاتحاد)
بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن تشكيل لجنة أمنية خاصة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، لإقامة المهرجان بأعلى معايير الأمن والسلامة، وضمان قضاء الزوار أوقاتاً ممتعة ومفيدة في بيئة صديقة للأطفال والكبار تراعي احتياجاهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المختصة.
وعقدت اللجنة الأمنية أول اجتماعاتها أمس الأول، لمناقشة خطط أمن وسلامة زوار المهرجان، الذي سيقام من 3 وحتى 14 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، وضم الاجتماع ممثلين من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة الصحية، وإدارة مركز إكسبو الشارقة، لمناقشة خطط توزيع المهام على الفرق حسب اختصاصاتها.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة المهرجان وزواره وضيوفه، مع توزيع المهام لتلافي أي نوع من الحوادث أو الإصابات العرضية التي قد يتعرض لها الزوار، مع التركيز على طرق التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات، حيث قام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية حول مقر المهرجان عقب الاجتماع، استعرض خلالها بدر صعب، ممثل هيئة الشارقة للكتاب، مخطط مبنى «إكسبو الشارقة» قبل أن تتفقد اللجنة مداخله الرئيسة والجانبية، إضافة إلى مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، بينما أكد الحاضرون على جاهزية الفرق لإخلاء المقر من آلاف الزوار داخله في ظرف دقائق معدودة في حالة الطوارئ.

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وبحضور أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، نظمت اللجنة الأمنية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل عملية تدريب على طرق الإخلاء والتعامل مع الطوارئ أمس، شاركت فيها الفرق المعنية بتأمين المهرجان وسلامة زواره والعاملين فيه، حيث أدى فريق المهام الخاصة بشرطة الشارقة ورجال الإطفاء بالدفاع المدني محاكاةً لحوادث الحريق، استعانوا فيها بفرق كشف المفرقعات وطواقم الأقسام الأخرى، وشمل التدريب عمليات الإسعاف والإخلاء وإقامة الطوق الأمني، إضافة إلى فحص أجهزة الإنذار والتأكد من كافة إجراءات السلامة في مقر المهرجان.

إلى ذلك، قال بدر صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي بهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي أهمية تشكيل اللجنة الأمنية من منطلق أولوياتنا في هيئة الشارقة للكتاب لتوفير الأمن والسلامة لأعداد كبيرة من زوار المهرجان أغلبهم من الأطفال، الذين يتوجب حضورهم بإشراف ومتابعة مستمرة من المشرفين والمتطوعين وأولياء الأمور، ونحن مستعدون للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير كل ما يلزم لجعل تجربة زيارة المهرجان مميزة وآمنة للجميع».

المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
هيئة الشارقة للكتاب
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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