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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في الإمارة

حاكم الشارقة
27 ابريل 2023 14:41

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يمنح المستحقون عن المؤمن عليهم وعن أصحاب المعاشات على مؤسسة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي المتوفين وفاة طبيعية منحة تكميلية تُعادل الفرق بين النسبة المستحقة لهم من المعاش التي يؤديها لهم الصندوق وبين كامل المعاش على اعتبار مدة الخدمة الكاملة.

وتتكفل حكومة إمارة الشارقة بتكاليف الفرق المحدد في المادة 1 من هذا المرسوم، ويتولى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي صرفه مع المعاشات للمستحقين عن المؤمن عليهم أو عن أصحاب المعاشات المتوفين وفاة طبيعية، على أن يكون الصرف اعتباراً من التاريخ الدوري لصرف المعاشات لشهر مايو 2023.

 

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المصدر: وام
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الشارقة
حاكم الشارقة
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