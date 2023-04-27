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شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل

شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
27 ابريل 2023 13:30

دبي (الاتحاد)
تزامناً مع انعقاد الدوري العالمي للبادل، تحيي الفنانة والملحنة شمة حمدان حفلاً في دبي على مسرح «كوكا كولا أرينا» يوم 8 يونيو المقبل، وتستعد لتجهيز باقة من أجمل أغنياتها الشهيرة لتقديمها في الحفل، منها: «معجبة»، «عاندت فيك» و«أبي أفهم».

يقام الحفل ضمن مجموعة من العروض الشائقة التي ترافق انعقاد أول بطولة عالمية للبادل، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي من 8 إلى 11 يونيو 2023، وتشارك في البطولة 4 فرق تضم 24 من أفضل لاعبي البادل في العالم، وتقام على هامشها 4 حفلات موسيقية بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين تحت عنوان «أفضل العروض في الملعب».

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وقد فازت شمة حمدان خلال مسيرتها الفنية بعدة جوائز، منها «أفضل مطربة» ضمن جوائز «موريكس دور» عام 2014، و«أفضل مطربة» في مسابقة الأفلام الإماراتية عام 2015، كما حصدت عام 2017 على جائزة «أفضل أداء» في الشرق الأوسط ضمن جوائز «إم تي في أوروبا» للموسيقى.

شمة حمدان
مجلس دبي الرياضي
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