برعاية طحنون بن زايد.. قمة «الطوارئ والأزمات» تستهدف توحيد الجهود العالمية

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق قمة إدارة الطوارئ والأزمات - أبوظبي 2023 يومي 9 و10 مايو المقبل، برعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، متناولة 6 محاور رئيسية، و6 محاور فرعية، تهدف من خلالها إلى رفع جاهزية منظومة الطوارئ والأزمات، وتوحيد الجهود العالمية في القطاع.

وتسعى القمة التي تجمع قادة وأكاديميين وعلماء متخصصين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث من 11 دولة والمنظمات الدولية، إلى تسليط الضوء على مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات في ظل التهديدات والمخاطر المتنامية حول العالم.

ونظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، مؤتمراً صحفياً لإلقاء الضوء على جدول أعمال القمة. وخلال المؤتمر، أكدت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي عن قمة إدارة الطوارئ والأزمات – أبوظبي 2023، أن القمة خلال يومي انعقادها في 9 و10 مايو المقبل ستسلط الضوء على استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات حول العالم، ومستقبل إدارة الطوارئ في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة. كما تلقي الضوء على مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات للحد من آثارها وانعكاساتها.

محمد جلال الريسي والحضور خلال المؤتمر

وأشارت إلى أن القمة ستشهد مشاركة كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين الذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث، ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.

وتشتمل المحاور الرئيسة للقمة على عناوين بارزة عدة، كالنهج الشامل والمتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات، الجاهزية للأزمات غير المتوقعة، إعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات، عولمة الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات، وشراكة المجتمع في نجاح إدارة الطوارئ والأزمات.

كما تشمل المحاور الفرعية خلال الجلسات النقاشية التي تضم أكثر من 6 جلسات على مدى يومين، عناوين مثل استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات، تحديات التكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات، توظيف أدوات القوة الشاملة في إدارة المخاطر الوطنية، الجيل القادم من المخاطر، منظومة بناء القيادات الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات، المخاطر العابرة للحدود، إعداد المجتمع للطوارئ والأزمات، التغيرات السلوكية وتأثيرها على جاهزية المجتمع، وثقافة التطوع أثناء الطوارئ والأزمات.

ولفتت القبيسي إلى حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع دول العالم في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطبيقات عالم الذكاء الاصطناعي في إدارة الطوارئ والأزمات مثلما حدث في التعامل مع أزمة «كوفيد- 19».

وأشارت إلى أن القمة التي تجمع أسماء بارزة حول العالم متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات، ستناقش أبرز التحديات والتوجهات العالمية المتبعة.

مشاركة دولية واسعة

تنطلق القمة التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، من رؤية مفادها أهمية الاستمرار في تطوير صناعة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة، لا سيما في ظل التطورات التقنية التي يشهدها العالم وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي والحلول والمنصات الرقمية المتعددة. ويشارك في القمة نحو 20 من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين من 10 جنسيات مختلفة، والذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث، ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.