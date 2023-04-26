سيف بن زايد يحضر أفراح العريقات والهرمودي

أبوظبي (وام)

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه علاء محمد عريقات بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة أحمد أمين الهرمودي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، وقدم سموه التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن سعيد بن محمد آل نهيان، والدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.