انطلاق ملتقى الشارقة للإعلام الأسري في مايو المقبل

الشارقة (وام)

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وانطلاقاً من أهمية دور الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية والأسرية ودورها في استقرار المجتمع، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ملتقى الشارقة للإعلام الأسري بدورته الثالثة الاثنين المقبل ويستمر ليومين بمشاركة 27 إعلامياً وإعلامية من دولة الإمارات ومن عدة دول عربية، ويقدم عدة منصات وجلسات حوارية وورش عمل متنوعة تركز على أهم القضايا المتعلقة بعلاقة الإعلام في أداء الأسرة لمسؤولياتها. ويتضمن برنامج الملتقى عدة منصات، وتتضمن هذه المنصات عروضاً لأوراق عمل وجلسات حوارية وورش تحقق أهداف عنوان الملتقى هذا العام بعنوان «تحديات الممارسة العملية واستثمار الفرص».

وبرنامج اليوم الأول يتضمن جلسات وورشة بعنوان كيفية تفعيل التواصل والاتصال الداخلي في المجموعات الإعلامية وأوراق عمل تتطرق خلالها عن «التربية الإعلامية - المفهوم والتطبيق» وورقة عمل، بعنوان «الإعلام الجديد واتجاهاته في دعم قيم الأسرة»، ثم تبدأ جلسة يعقد فيها حوار بين أُسر لها تجارب في إنشاء محتوى إعلامي وتعقد ورشات في يومي الملتقى.

أوراق عمل

أما برنامج اليوم الثاني للملتقى، فيتضمن أوراق عمل بعنوان «استثمار وتأهيل الكادر البشري الملائم لرسالة الإعلام الأسري» و«تأهيل طالب الإعلام لمراعاة قيم الأسرة في عمله المهني»، و«نظرة حول جمهور ومتلقي البرامج الأسرية والمجتمعية الرقمية» (تجربة برنامج مذيع الشارع)، وعبر منصة الخبرات تعقد جلسة حوارية «بين الإعلام والأسرة».

وتقدم المنصة التفاعلية جلسة حوارية بعنوان «الشبكات الإخبارية والإعلام الأسري». وتقدم المنصة التأهيلية ورشتي عمل، الأولى صناعة التأثير النفسي في برامج الإعلام الأسري، والثانية، وهي كيفية إدارة المؤسسات الإعلامية والإنتاج البرامجي.

ويتوقع أن يخرج الملتقى ببعض التوصيات ذات صفة تطبيقية سواءً من قبل مركز الإعلام الأسري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أو من قبل مؤسسات إعلامية واجتماعية أخرى.