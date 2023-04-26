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الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الطقس صحو إلى غائم جزئياً
27 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (وام)
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 04:56  وبحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:38 والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.

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