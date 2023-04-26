«مجلس الإمارات للإفتاء» يوقع اتفاقية تعاون مع «تريندز»

أبوظبي (وام)

وقَّع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، اتفاقية تعاون مشترك في المجال البحثي، وتبادُل الخبرات والتجارب بينهما، وتعزيز العمل المشترك في مجال مواجهة الأفكار المتطرفة والكراهية والتعصب، وتعزيز قيم التسامح والإخاء الإنساني، وذلك بحضور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ووقع الاتفاقية عن المجلس الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير العام، وعن مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الرامية إلى عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية المجلس في «العالمية والاستباقية في الفتاوى الشرعية لترسيخ القيم الإنسانية»، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على تقديم الفتاوى الشرعية بطريقة حضارية تقوم على نشر الفضائل والتسامح واحترام الإنسان وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالله العلي: إن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ينظر بكل تقدير إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس الإمارات للإفتاء في خدمة المجتمع وتوعيته ونشر الفكر الصحيح والمستقيم، وتعزيز الوعي بقيم الخير والتسامح والإنسانية.

وأشاد بِدور المجلس في مواجهة الأفكار المنحرفة وتصحيحها وبما يقدّمه من برامج فكرية شاملة قائمة على المعلومات الصحيحة والموثقة. وأكد أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون بين الجانبين وتقديم معلومات ذات صدقية عالية إلى أفراد المجتمع، إذ تعمل مراكز البحوث على إنتاج هذه المعلومات وفق أساليب علمية سليمة، فيما يمكن أن يقدّم مجلس الإفتاء الرؤى الصائبة المستنيرة إلى أفراد المجتمع بسلاسة ووضوح.